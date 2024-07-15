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Царьград

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Осуждённый президент ФСБ вышел по УДО за месяц до окончания срока

Осуждённый президент ФСБ вышел по УДО за месяц до окончания срока

Бывший чекист отсидел за покушение на взятку в особо крупном размере.Президент "Фонда содействия безопасности" ("ФСБ") и бывший сотрудник органа госбезопасности Андрей Першин вышел по УДО за месяц до окончания своего пятилетнего срока, пишет "Ъ".

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