В Воронежской области сирены предупредили о угрозе удара БПЛА

Сирены включили в четырёх районах Воронежской области из-за угрозы удара беспилотников.25 августа на исходе вечера в Богучарском, Бутурлиновском, Павловском и Россошанском районах Воронежской области были включены сирены системы оповещения.
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