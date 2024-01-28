В Венеции начался традиционный карнавал на Большом канале

Воскресенье стало началом Венецианского карнавала, который отмечается на Большом канале. Как сообщает телеканал RAI News 24, многочисленные туристы уже прибыли в город, чтобы насладиться яркими шоу до 13 февраля перед началом пасхального поста по католическому календарю.