В Венеции начался традиционный карнавал на Большом канале

Воскресенье стало началом Венецианского карнавала, который отмечается на Большом канале. Как сообщает телеканал RAI News 24, многочисленные туристы уже прибыли в город, чтобы насладиться яркими шоу до 13 февраля перед началом пасхального поста по католическому календарю.
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