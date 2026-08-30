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МОСИНФОРМ

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Горожанам рассказали, что ждет гостей Тверского бульвара в финальный день фестиваля

Горожанам рассказали, что ждет гостей Тверского бульвара в финальный день фестиваля

В летнем клубе «Москва» завершается фестиваль «Моспитомец × Четвероногий друг». В последний день работы выставки-пристройства жители столицы смогут познакомиться с кошками и собаками из городских приютов.

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