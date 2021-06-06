В Петербурге за сутки обследовали на коронавирус более 25 тыс. горожан

За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 25 671 человека. Как рассказали в оперативном штабе, Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» обработала 6894 вызова.
За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 25 671 человека. Как рассказали в оперативном штабе, Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с COVID-19, по номеру «122» обработала 6894 вызова.
Свежие комментарии