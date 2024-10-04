Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kraft54
    а Ерым уже давно наш и что,эта тварь ещё с тех пор занимает руководящую должность? а где коллектив,почему только сейч...В Симферополе зад...
  • михаил валеев
    Вы судите о этом человеке не зная его? По этой публикации? А вдруг это написал враг этого человека или России? И тогд...В Симферополе зад...
  • Юрий Николаев
    Как у нас говорят____ И ЧЁ?!!! Ну состряпал там какую то писульку этот недоумок из ООН, И ЧТО?!!! Кто то в ГЕЙропе ил...Страдания русских...

"Говорят среди них есть граждане, которые всё продали, включая жилье, понадеявшись на обещания руководства"

"Говорят среди них есть граждане, которые всё продали, включая жилье, понадеявшись на обещания руководства"

Компания ABBYY AI сегодня буквально за час уволила всех граждан России. Как минимум в трёх офисах: Кипр, Белград, Будапешт При этом большинство сотрудников они релоцировали для работы за рубежом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх