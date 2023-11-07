В Египте обнаружена гробница писаря фараона, украшенная иероглифами

В Египте обнаружена древняя гробница писца фараонов. Это уникальное археологическое открытие сделала чешская археологическая миссия, работающая в районе Абусира, расположенного на севере Египта между Гизой и Таккарой.
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