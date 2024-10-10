Фейки о Буче и Мариуполе легли в основу дела против экс-адвоката Новикова

Растиражированная информация о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которая появилась в виде фейков в Сети, стала основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).