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Фейки о Буче и Мариуполе легли в основу дела против экс-адвоката Новикова

Фейки о Буче и Мариуполе легли в основу дела против экс-адвоката Новикова

Растиражированная информация о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которая появилась в виде фейков в Сети, стала основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

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