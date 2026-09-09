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Регионы России

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К 2035 году метро продлят ещё в шесть округов Подмосковья

К 2035 году метро продлят ещё в шесть округов Подмосковья

Москва и Московская область планируют в 2030-2035 годах продлить линии столичного метро в Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Ленинский городской округ и Одинцовский округ.

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