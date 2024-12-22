Будь готов: Рыба — всему голова

Ну что, друзья, уже готовы к тому, чтобы весело и вкусно отметить самый главный зимний праздник? Новый год к нам мчится! А мы мчимся к вам с превью нашего нового, острого и очень праздничного выпуска кулинарного шоу «Будь готов» на портале «ТОП Тверь» .