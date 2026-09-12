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Нижегородская правда

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Американский журналист Карлсон рассказал, что Москва намного лучше Нью-Йорка

Американский журналист Такер Карлсон поделился впечатлениями от Москвы. О первой поездке в Россию он рассказал в интервью ведущему Going Underground на RT Афшину Раттанзи.

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