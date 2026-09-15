❗️Лавров сообщил о готовности РФ искать компромиссы по урегулированию ситуации на Украине Россия готова искать разумные компромиссы по урегулированию ситуации на Украине, но не допустит появления НАТО на своих границах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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