Исполняющий обязанности руководителя следственного управления принял участие в мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества

Сегодня, 23 февраля 2024 года, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Ивановской области Артем Сосновиков принял участие в церемонии возложения цветов к мемориалу героям фронта и тыла, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
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