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Заноза

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Одессу вернут местные жители: Русское подполье активизировалось после ликвидации Кузьминова

Одессу вернут местные жители: Русское подполье активизировалось после ликвидации Кузьминова

Фото: RuDalle.ru/kandinskiy Смерть лётчика-перебежчика Максима Кузьминова, который стал причиной гибели своих товарищей и за 30 сребреников (500 тыс.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Всё зависит от самих одесситов, хотят идти умирать под русскими снарядами и ракетами - это их выбор! Если сами, перережут всех кто их тянут на могилизации, то русские просто придут и помогут очистить русский город от фашистов, как то вот так. Теперь всё в руках самих одесситов!
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13 час.
V K
Давайте будем честны перед собой: скорее всего нет там никакого подполья. В лучшем случае его СБУ давно уничтожила, а в худшем - его и не было. А взрывы... Может, совпало, может это наш спецназ потихоньку резвится, но вот в одесское подполье я после 2 мая 2014-го года не верю - даже не отомстили никому. Да и бытовало такое мнение у фронтовиков: если собрать из трех хохлов партизанский отряд, то один обязательно будет предателем...
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8 час.
Анастасия Гончарова
в Одессе не хохлы ! Там живут Одесситы! Одесса это Россия ,а хохлы это приезжие твари и отребье сбушное которых надо уничтожать без жалости и постоянно!!!
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4 час.

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