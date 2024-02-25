Одессу вернут местные жители: Русское подполье активизировалось после ликвидации Кузьминова

Всё зависит от самих одесситов, хотят идти умирать под русскими снарядами и ракетами - это их выбор! Если сами, перережут всех кто их тянут на могилизации, то русские просто придут и помогут очистить русский город от фашистов, как то вот так. Теперь всё в руках самих одесситов!

V K

Давайте будем честны перед собой: скорее всего нет там никакого подполья. В лучшем случае его СБУ давно уничтожила, а в худшем - его и не было. А взрывы... Может, совпало, может это наш спецназ потихоньку резвится, но вот в одесское подполье я после 2 мая 2014-го года не верю - даже не отомстили никому. Да и бытовало такое мнение у фронтовиков: если собрать из трех хохлов партизанский отряд, то один обязательно будет предателем...