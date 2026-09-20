Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 142 подписчика

Раковина улитки сохранила следы двух разрушительных циклонов

Раковина улитки сохранила следы двух разрушительных циклонов

Раковина полосатой улитки из национального парка Коулстаун-Лейкс в Квинсленде / The University of Queensland В раковине наземной улитки Figuladra bayensis — полосатой улитки из района Биггенден — исследователи прочитали историю роста длиной около четырех с половиной лет.

Вернуться к статье