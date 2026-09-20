Раковина улитки сохранила следы двух разрушительных циклонов

Раковина полосатой улитки из национального парка Коулстаун-Лейкс в Квинсленде / The University of Queensland В раковине наземной улитки Figuladra bayensis — полосатой улитки из района Биггенден — исследователи прочитали историю роста длиной около четырех с половиной лет.
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