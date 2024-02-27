Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Махачкалу

Прямые перелеты из Челябинска в Махачкалу анонсировал один из авиаперевозчиков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямую воздушную связь между Челябинском и столицей Дагестана планируется запустить с 28 апреля.
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