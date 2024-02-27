РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

255 подписчиков

Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Махачкалу

Из Челябинска запустят прямые авиарейсы в Махачкалу

Прямые перелеты из Челябинска в Махачкалу анонсировал один из авиаперевозчиков. Как передает корреспондент РИА «Новый День», прямую воздушную связь между Челябинском и столицей Дагестана планируется запустить с 28 апреля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх