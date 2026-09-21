В Токио из-за приближения тайфуна "Дуцзюань" отменили более 520 рейсов

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 524 рейса отменены в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за приближения к столичному региону мощного тайфуна "Дуцзюань".
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