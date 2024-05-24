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Новые фигуранты могут появиться в деле Вертелецкого

Новые фигуранты могут появиться в деле Вертелецкого

В деле против начальника управления департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимира Вертелецкого, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, возможно появление новых фигурантов.

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