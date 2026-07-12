Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела из-за 500 тысяч рублей, найденных в автобусе. Мужчина обнаружил папку с деньгами в спинке кресла и забрал их, не сообщив в полицию.
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Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела из-за 500 тысяч рублей, найденных в автобусе. Мужчина обнаружил папку с деньгами в спинке кресла и забрал их, не сообщив в полицию.
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