Президент России встретился с наследным принцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). В среду, 6 декабря, российский президент Владимир Путин провел переговоры с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом во дворце Аль-Ямама – резиденции короля.
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