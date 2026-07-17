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Daily Moscow

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Александр Поздняков: Почему классические базы отдыха уступают новым форматам

Александр Поздняков: Почему классические базы отдыха уступают новым форматам

За последние пять лет российский рынок загородного отдыха пережил структурную трансформацию. Модель, основанная на общей инфраструктуре и минимальном сервисе, перестает отвечать запросам целевой аудитории.

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