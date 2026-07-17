Александр Поздняков: Почему классические базы отдыха уступают новым форматам

За последние пять лет российский рынок загородного отдыха пережил структурную трансформацию. Модель, основанная на общей инфраструктуре и минимальном сервисе, перестает отвечать запросам целевой аудитории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии