Зомби-избиратели: часто ли в Америке голосуют мертвецы?

В феврале 2012-го, за девять месяцев до выборов президента США, Pew Research Center , что из зарегистрированных в тот год для голосования 161,42 млн американцев 1,8 млн бюллетеней числились за умершими гражданами, 2,7 млн избирателей были зарегистрированы более чем в одном штате, а еще 24 млн регистраций были «неправильно оформлены» и не могли считаться «действительными».