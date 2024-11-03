Зомби-избиратели: часто ли в Америке голосуют мертвецы?

В феврале 2012-го, за девять месяцев до выборов президента США, Pew Research Center , что из зарегистрированных в тот год для голосования 161,42 млн американцев 1,8 млн бюллетеней числились за умершими гражданами, 2,7 млн избирателей были зарегистрированы более чем в одном штате, а еще 24 млн регистраций были «неправильно оформлены» и не могли считаться «действительными».
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