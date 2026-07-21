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Аргументы и Факты

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Врач Умнов объяснил, почему в жару лучше купаться в море

Врач Умнов объяснил, почему в жару лучше купаться в море

Соль и йод в морской воде мешают бактериям размножаться, поэтому риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в реке, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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