Врач Умнов объяснил, почему в жару лучше купаться в море

Соль и йод в морской воде мешают бактериям размножаться, поэтому риск заразиться кишечной инфекцией в море ниже, чем в реке, рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
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