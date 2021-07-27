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Что можно сделать, когда ваши соседи – воры

Что можно сделать, когда ваши соседи – воры

Два года назад мы с женой купили дачу за городом. Раньше ездили отдыхать на море, но в последнее время такие поездки стали проблематичны для нас.

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