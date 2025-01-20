Европу ждет новая угроза по завершении конфликта на Украине — Reuters

Европу ждет очередной экономический кризис из-за конфликта на Украине, пишет Reuters. «Значительная часть из более чем 4,3 миллиона украинцев, бежавших в ЕС с началом российской спецоперации, проживает в странах Центральной и Восточной Европы.
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