Лебедев назвал малочисленность населения главной проблемой России

Он объяснил, почему страна не попала в тройку самых крупных мировых экономик Блогер Артемий Лебедев в своем выпуске обзора новостей высказался о получении Россией четвертого места в списке крупнейших экономик мира.
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