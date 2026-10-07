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9 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники

9 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники

Запуск признан успешным Запуск южнокорейской ракеты «Нури», который состоялся сегодня — утром 7 октября, признан успешным, заявили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA).

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