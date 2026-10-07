9 из 10: корейская ракета «Нури» вывела на орбиту почти все спутники

Запуск признан успешным Запуск южнокорейской ракеты «Нури», который состоялся сегодня — утром 7 октября, признан успешным, заявили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым