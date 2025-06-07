Масштабный сбой в работе Интернета произошёл в Северной Корее

В Северной Корее произошел масштабный сбой в работе интернета, который продолжался несколько часов. Основные официальные новостные службы Северной Кореи, ее Министерство иностранных дел и национальная авиакомпания Air Koryo были среди веб-сайтов, которые были недоступны в субботу, 7 июня, прежде чем они начали медленно восстанавливаться около полудня, согласно данным Reuters.