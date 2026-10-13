Барнаульцев приглашают на ярмарки выходного дня 17 октября

Все ярмарки будут работать с 09:00 до 14:00 В субботу, 17 октября, жители Барнаула смогут купить продукты и другие товары на традиционных ярмарках выходного дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым