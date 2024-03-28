Куклачев: надо бить по городам Европы. Экс-агент ЦРУ: ударят по спутникам

АШ

Анатолий Шадрин

А Куклачёв-то по-умнее и по-решительнее будет большинства руководителей нашей страны. Верно говорит, что мы хоть в каменный век вгоним хохлов, проблему это не решит. Надо наносить удары по голове, а не рукам, тогда и толк от таких бомбардировок и ракетных ударов будет. А кошмарить одних хохлов, это все-равно, как если бы во время ВОВ мы бандеровцев гоняли, а фашистской Германии только устное недовольство высказывали.