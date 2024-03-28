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Куклачев: надо бить по городам Европы. Экс-агент ЦРУ: ударят по спутникам

Куклачев: надо бить по городам Европы. Экс-агент ЦРУ: ударят по спутникам

Вот этот наш добрый клоун, второй такой "солнечный" после Олега Попова - властитель кошек Юрий Куклачев, на деле оказался "ястребом" и "вторым Гурулевым".

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Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
А Куклачёв-то по-умнее и по-решительнее будет большинства руководителей нашей страны. Верно говорит, что мы хоть в каменный век вгоним хохлов, проблему это не решит. Надо наносить удары по голове, а не рукам, тогда и толк от таких бомбардировок и ракетных ударов будет. А кошмарить одних хохлов, это все-равно, как если бы во время ВОВ мы бандеровцев гоняли, а фашистской Германии только устное недовольство высказывали.
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3 час.
Виктор NVS
Куклачев правильно сказал. Нельзя так воевать. За спинами людей спрятались и говорят им потерпите. Хватит! Отвечать жестко, а воевать так воевать.
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2 час.
Дмитрий Николенко
Это он от кошек понабрался. Кошки злющие животные, не зря мыши говорят:-&quot;Страшнее кошки зверя нет!&quot;
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1 час.

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