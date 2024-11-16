Режиссеры Владимир Хотиненко и Александр Котт вошли в состав экспертного совета Дальневосточной Кинопремии

Объявлен состав экспертного совета Дальневосточной Кинопремии. Экспертам путем тайного голосования предстоит выбрать победителей из шорт-листа, сформированного отборочной комиссией, уточняет пресс-служба премии.
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