«Уйти в волшебные миры»: Дарья Блохина объяснила интерес зрителей к сказкам

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему сказочные истории вновь привлекают внимание зрителей. По ее мнению, интерес к этому жанру связан как с желанием сохранить связь с культурными истоками, так и с потребностью ненадолго отвлечься от реальности.
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