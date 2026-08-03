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Пятый канал

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«Уйти в волшебные миры»: Дарья Блохина объяснила интерес зрителей к сказкам

«Уйти в волшебные миры»: Дарья Блохина объяснила интерес зрителей к сказкам

Актриса Дарья Блохина рассказала, почему сказочные истории вновь привлекают внимание зрителей. По ее мнению, интерес к этому жанру связан как с желанием сохранить связь с культурными истоками, так и с потребностью ненадолго отвлечься от реальности.

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