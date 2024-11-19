Установлены причастные к взрыву автомобиля капитана Транковского в Севастополе

Задержаны мужчина и женщина, организовавшие и осуществившие теракт в Крыму.Управление ФСБ по Республике Крым сообщает о задержании двух жителей полуострова, которые по заданию СБУ взорвали в Севастополе автомобиль, в котором находился капитан 1 ранга Транковский.