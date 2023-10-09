Рейтинг WTA: Самсонова вернулась в топ-20, Андреева впервые вошла в топ-50

Опубликован обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. В десятке лидеров изменений нет. Звание первой ракетки мира по-прежнему принадлежит Арине Соболенко из Белоруссии, за ней идут полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.
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