Рейтинг WTA: Самсонова вернулась в топ-20, Андреева впервые вошла в топ-50

Опубликован обновленный рейтинг сильнейших теннисисток планеты. В десятке лидеров изменений нет. Звание первой ракетки мира по-прежнему принадлежит Арине Соболенко из Белоруссии, за ней идут полька Ига Швентек и американка Кори Гауфф.