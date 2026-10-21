В Куединском округе завершено расследование дела 40-летней женщины, которая в феврале оформила банковскую карту на своё имя и передала её постороннему за две тысячи рублей, после чего через карту прошли похищенные у жителя Смоленской области 850 тысяч рублей.
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