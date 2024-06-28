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Энди и Джейми Маррей получили wild card в парную сетку «Уимблдона»

Энди и Джейми Маррей получили wild card в парную сетку «Уимблдона»

Энди и Джейми Маррей получили wild card на парный «Уимблдон». Накануне Маррей-младший заявил, что еще не принял решение об участии в турнире.

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