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Закон и Порядок

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Жизнь в брежневском СССР

Жизнь в брежневском СССР

Одно дело -- немного поговорить на тему, лучше стало или хужеот того, что развалили СССР, другое -- оценить серьёзно: во-первых, лучше или хуже ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ; во-вторых, почему именнопо ЭТИМ критериям; в третьих, лучше или хуже КОМУ; в четвёртых,стало лучше или хуже в результате чего ("после того" -- не всегда "вследствие того").

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