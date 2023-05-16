Макрон заявил о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине

На международном саммите Совета Европы, который проходит в Рейкьявике, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международного реестра, который будет фиксировать ущерб, причиненный Украине в результате действий российских военнослужащих.
На международном саммите Совета Европы, который проходит в Рейкьявике, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международного реестра, который будет фиксировать ущерб, причиненный Украине в результате действий российских военнослужащих.
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