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Макрон заявил о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине

Макрон заявил о создании международного реестра ущерба, нанесенного Украине

На международном саммите Совета Европы, который проходит в Рейкьявике, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о создании международного реестра, который будет фиксировать ущерб, причиненный Украине в результате действий российских военнослужащих.

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