Рособрнадзор анонсировал грядущие изменения в системе поступления в 10 класс школы. По словам главы ведомства Анзора Музаева, существующая система «конкурсов аттестатов» не работает в интересах школьников и общества в целом.
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