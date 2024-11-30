Опубликованы лучшие макроснимки конкурса «Садовый фотограф 2024 года»

Фотография, занявшая первое место: «Имитация невидимости» / © Minghui Yuan Фотография, занявшая второе место: «Колибри и абутилон» / © Jackie Kramer Фотография, занявшая третье место: «Изумрудная стрекоза на двулепестнике парижском» / © Tony North Высокая оценка: «Шашечница цинксия» / © Raheela Rafiq Высокая оценка: «Цветочная фантазия» / © Tony North Высокая оценка: «Анемона» / © Tony North Высокая оценка: «Большие глаза» / © Menglin Zhang Высокая оценка: «Стрекоза белолобая в вечернем платье» / © Karin de Jonge Высокая оценка: «Обыкновенная зеленушка» / © Kevin Sawford .
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