Эксперты объяснили, почему зумеры быстро увольняются с работы и не признают авторитетов

Поколение Z часто не понимает ценности денег и труда Почему молодые люди, которым около 20 или чуть более лет (их называют зумеры), увольняются с работы после первого трудового дня? Неужели во всем виновата легкая жизнь, которую пропагандируют блогеры и различные современные лидеры общественного мнения? Об этом "Атмосфера" поговорила с барнаульским психологом Гоар Кроян и специалистами сервиса по поиску работы hh.