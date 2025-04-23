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Кого Штаты назначат ответственным за срыв мирных переговоров

Кого Штаты назначат ответственным за срыв мирных переговоров

За последние пару дней произошло сразу несколько знаковых событий, имеющих непосредственное отношение к процессу мирного урегулирования украинского кризиса.

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