Newsweek: российские АПЛ, оснащенные самым разрушительным оружием, вернулись на базу в Вилючинске

Россия постепенно наращивает свой подводный флот и развивает его возможности. Стало известно, что 25-я дивизия подводных лодок (25 ДиПЛ), входящая в состав ТФ ВМФ РФ, была награждена орденом Нахимова, который обычно вручают подводникам за достижения в разработке, проведении и обеспечении морских операций.