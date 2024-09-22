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Несекретные материалы

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Newsweek: российские АПЛ, оснащенные самым разрушительным оружием, вернулись на базу в Вилючинске

Newsweek: российские АПЛ, оснащенные самым разрушительным оружием, вернулись на базу в Вилючинске

Россия постепенно наращивает свой подводный флот и развивает его возможности. Стало известно, что 25-я дивизия подводных лодок (25 ДиПЛ), входящая в состав ТФ ВМФ РФ, была награждена орденом Нахимова, который обычно вручают подводникам за достижения в разработке, проведении и обеспечении морских операций.

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