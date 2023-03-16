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State Street разрывает отношения с компанией по хранению криптовалют Copper

State Street разрывает отношения с компанией по хранению криптовалют Copper

Глобальный кастодиальный банк State Street заявил, что прекратил свои рабочие отношения с Copper, кастодиальной компанией по хранению криптовалют, которая объявила ранее в четверг о закрытии своего подразделения корпоративной инфраструктуры.

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