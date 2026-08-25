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Мнение: «Арестом Кочаряна Пашинян хочет склонить Москву к принятию своих условий», – Тигран Кочарян

Мнение: «Арестом Кочаряна Пашинян хочет склонить Москву к принятию своих условий», – Тигран Кочарян

Медиаэксперт из Еревана Тигран Кочарян в программе «Мнение» заявил, что премьер Армении Никол Пашинян может использовать задержание экс-президента Роберта Кочаряна как «разменную карту» в отношениях с Россией.

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