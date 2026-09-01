Сенсоры STARDUST будут отслеживать пестициды в воде в реальном времени

Европейский исследовательский проект STARDUST разрабатывает сеть миниатюрных электрохимических сенсоров, способных непрерывно отслеживать содержание пестицидов, тяжёлых металлов и других приоритетных загрязнителей в воде прямо в месте забора — без доставки проб в лабораторию.