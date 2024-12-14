Трамп нашел решение проблемы «таинственных дронов» в США

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social предложил сбивать неопознанные беспилотные летательные аппараты над Штатами, в частности те, что были замечены в небе над штатом Нью-Джерси и Нью-Йорком.
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