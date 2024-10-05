FromSoftware подняли зарплаты своим сотрудникам на фоне серьезных проблем у запад...

FromSoftware подняли зарплаты своим сотрудникам на фоне серьезных проблем у западных игровых студийЯпонская компания FromSoftware сообщила о том, что с апреля 2025 года все ее сотрудники начнут получать больше денег за свою работу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)