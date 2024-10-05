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FromSoftware подняли зарплаты своим сотрудникам на фоне серьезных проблем у запад...

FromSoftware подняли зарплаты своим сотрудникам на фоне серьезных проблем у запад...

FromSoftware подняли зарплаты своим сотрудникам на фоне серьезных проблем у западных игровых студийЯпонская компания FromSoftware сообщила о том, что с апреля 2025 года все ее сотрудники начнут получать больше денег за свою работу.

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