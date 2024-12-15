Несильный даже по морским, не говоря уже об океанах, меркам шторм стал причиной крушения сразу двух танкеров в Чёрном море […] The post Когда и война не нужна: в Керченском проливе затонули танкеры appeared first on Медиакратия.
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