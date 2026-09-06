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ВЕСТИ КРЫМ

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Владимир Путин наградил председателя Госсовета Крыма орденом «За доблестный труд»

Владимир Путин наградил председателя Госсовета Крыма орденом «За доблестный труд»

Глава региона Сергей Аксёнов поздравил Владимира Константинова с заслуженной наградой и отметил, что это достойное признание его созидательной деятельности на благо Крыма и России.

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